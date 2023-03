F1 | Wolff | ' ora siamo troppo distanti dalle Red Bull ma abbiamo fiducia per il futuro'

(Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. - (Adnkronos) - "Non posso essere molto soddisfatto di quanto stiamo raccogliendo in questo inizio di stagione.a 40 secondi da Perez senza la Safety Car, è davvero! Inoltre, se ci fosse stato Verstappen davanti a tutti, il distacco sarebbe stato ancora maggiore". Lo dice il team principal della Mercedes Toto, all'indomani del Gp dell'Arabia Saudita che ha visto le due frecce d'argento concludere al 4° e 5° posto con George Russell e Lewis Hamilton. "In ogni caso, avere chiara la situazione ci dà coraggio eper il-aggiungea 'Speedweek'-. Ciconfrontati,cercato di capire cosa non andasse e, quando sai che procedi verso la direzione sbagliata, fai di tutto per andare in quella opposta, ...

L'inglese ha abbozzato sorridendo: '' La verginità '', ottenendo come risposta da Toto: '' ... Adrian Newey stazionava con lo sguardo perso nel vuoto, smarrito nel constatare che dain poi ...Totoha già annunciato che il concetto della macchina dovrà cambiare, altro indizio di quello ... Così in Gesc'è chi passa il tempo a controllare le piattaforme social dei dipendenti e degli ...Adesso ci sorbiamo le solite cianfrusaglie, Vasseur che dice cheha capito tutto, che sì c'è ... Magari davvero, come aveva detto Totoprima del via, e mica tanto per scherzo, la RedBull ha ...

F1: Wolff, 'ora siamo troppo distanti dalle Red Bull ma abbiamo ... Gazzetta di Reggio

Lo dice il team principal della Mercedes Toto Wolff, all’indomani del Gp dell’Arabia Saudita ... ed è ciò che faremo d’ora in avanti”.Prosegue Wolff: “In ogni caso, avere chiara la situazione ci dà ... fai di tutto per andare in quella opposta, ed è ciò che faremo d’ora in avanti“.