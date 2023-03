F1 | un’inaccettabile Ferrari a Gedda | SF-23 lenta e quarta forza in pista

(Di lunedì 20 marzo 2023) Si era in attesa di una risposta ed è arrivata. Lanon c’è, la performance della SF-23 è inaccettabile. E’ stato questo l’aggettivo usato dal Team Principal, Frederic Vasseur, nel commentare il passo gara della Rossa, con le gomme dure, nel GP d’Arabia Saudita di F1, secondo round del Mondiale 2023. Si sperava che su un tracciato “Front-limited” qualcosa cambiasse in meglio, ma ladiha dato riscontri differenti. La monoposto di Maranello è stata lain, alle spalle di Red Bull, Aston Martin e di Mercedes. Una gestione delle gomme preoccupante, con un ritmo da 1.5 di ritardo in media dalla coppia di Milton Keynes, che pone l’accento sull’attuale situazione nel box del Cavallino Rampante. Il sesto e settimo posto dello spagnolo Carlos Sainz e del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Ferrari, per Vasseur c'è un solo problema: “Ma è inaccettabile' - AAngelo1994 : @F1Daviderusso Assurdo che la scuderia migliore della F1 non vinca un mondiale da 15 anni, possono capire 3/4 anni… -

...con le gomme dure avevamoenorme mancanza di passo e dobbiamo capire da dove deriva, perché per me non è accettabile, e dobbiamo correggerlo il prima possibile". L'avvio di stagione della...Con le hard avevamo'enorme mancanza di passo.. ... Il tem principal dellaha commentato, analizzando lati ...