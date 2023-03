F1, Toto Wolff molto critico nei confronti della sua Mercedes: “Siamo a 40 secondi da Perez, è troppo!” (Di lunedì 20 marzo 2023) La Mercedes non ha di certo iniziato la nuova stagione di Formula 1 come avrebbe voluto: un podio solo sfiorato ieri, a Jeddah, da George Russell, non è ciò cui le ‘frecce d’argento’ ambiscono. Il distacco sempre più ampio ed evidente dalla Red Bull, che sia Sergio Perez o Max Verstappen, non migliora la situazione. Serve un cambio di rotta per poter svoltare la stagione, ed è questo l’obiettivo fissato da Toto Wolff: il ritardo dai rivali è eccessivo (concetto espresso con parole dure ma dirette), ma la Mercedes farà di tutto per ricucirlo e cercare di lottare per le primissime posizioni. Ecco il duro commento del team principal, riportato dal portale tedesco Speedweek: “Non posso essere molto soddisfatto di quanto stiamo raccogliendo in questo inizio di stagione. ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Lanon ha di certo iniziato la nuova stagione di Formula 1 come avrebbe voluto: un podio solo sfiorato ieri, a Jeddah, da George Russell, non è ciò cui le ‘frecce d’argento’ ambiscono. Il distacco sempre più ampio ed evidente dalla Red Bull, che sia Sergioo Max Verstappen, non migliora la situazione. Serve un cambio di rotta per poter svoltare la stagione, ed è questo l’obiettivo fissato da: il ritardo dai rivali è eccessivo (concetto espresso con parole dure ma dirette), ma lafarà di tutto per ricucirlo e cercare di lottare per le primissime posizioni. Ecco il duro commento del team principal, riportato dal portale tedesco Speedweek: “Non posso esseresoddisfatto di quanto stiamo raccogliendo in questo inizio di stagione. ...

