F1, Red Bull e il punto debole del semiasse? Prima di Melbourne si indagherà (Di lunedì 20 marzo 2023) Qualche piccola preoccupazione. Nei primi due weekend del Mondiale 2023 di F1 la Red Bull non ha vinto, ma ha stravinto. La superiorità della RB19 rispetto alla concorrenza è stata schiacciante e non è un caso che in Bahrain e in Arabia Saudita, su due tracciati dalle caratteristiche opposte, siano arrivate due doppiette: Max Verstappen-Sergio Perez a Sakhir; a ruoli invertiti (Perez-Verstappen) a Gedda. Tutto bello e tutto perfetto? Non proprio. In una categoria nella quale lo sviluppo e la ricerca sono fattori fondamentali, Adrian Newey ha portato a scuola il resto dei tecnici del Circus, realizzando un’evoluzione della RB18 strepitosa, nell’equilibrio tra aerodinamica e meccanica. Qualcosa però da rivedere c’è e ci si riferisce ai problemi al semiasse avuti da Verstappen. Come è noto, l’olandese è stato costretto a interrompere ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Qualche piccola preoccupazione. Nei primi due weekend del Mondiale 2023 di F1 la Rednon ha vinto, ma ha stravinto. La superiorità della RB19 rispetto alla concorrenza è stata schiacciante e non è un caso che in Bahrain e in Arabia Saudita, su due tracciati dalle caratteristiche opposte, siano arrivate due doppiette: Max Verstappen-Sergio Perez a Sakhir; a ruoli invertiti (Perez-Verstappen) a Gedda. Tutto bello e tutto perfetto? Non proprio. In una categoria nella quale lo sviluppo e la ricerca sono fattori fondamentali, Adrian Newey ha portato a scuola il resto dei tecnici del Circus, realizzando un’evoluzione della RB18 strepitosa, nell’equilibrio tra aerodinamica e meccanica. Qualcosa però da rivedere c’è e ci si riferisce ai problemi alavuti da Verstappen. Come è noto, l’olandese è stato costretto a interrompere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IliassAlija : @furiaceca_11 @RosarioGiuliana Continua a pensare che quelle vasche non siano il male maggiore, la pance hanno poca… - OA_Sport : F1, Red Bull e il punto debole del semiasse? Prima di Melbourne si indagherà - - Formula1WM : La #RB19 nata a Milton Keynes è apparsa tanto superiore alle altre vetture in griglia da lasciar immaginare che Ver… - mattiamaestri46 : @SmilexTech Red bull è la macchina perfetta, almeno per quest'anno è irraggiungibile. C'è da prendere questo 2023 c… - MotorChicche : #SaudiArabianGP analysis. Red Bull, lotta in famiglia. Ferrari, affanno senza fine? Luci e ombre di questa… -

Acque agitate in casa Ferrari. Delude la macchina, non i piloti Red Bull da record Mai fatte due doppiette in avvio di campionato. Quest'anno va tutto a gonfie vele, per ora. Secondo GP stagionale e seconda doppietta Red Bull anche se a parti invertite. L'ultima ... La crisi senza fine della Ferrari La macchina ha sempre gli stessi problemi, sul giro secco non è lontana dalla Red Bull ma in corsa dura tre giri e a questo discorso tecnico si somma il resto'. Che è quanto è accaduto negli ultimi ... La Gazzetta del Motorsport, doppietta Red Bull a Jeddah. Vince Perez Anche il secondo GP della stagione 2023 di Formula 1 è all'insegna delle Red Bull . A vincere il GP dell'Arabia Saudita è stato, però, Sergio Perez che ha preceduto il suo compagno di squadra Max Verstappen che mantiene di un soffio la testa del Mondiale grazie al punto in ... da record Mai fatte due doppiette in avvio di campionato. Quest'anno va tutto a gonfie vele, per ora. Secondo GP stagionale e seconda doppiettaanche se a parti invertite. L'ultima ...La macchina ha sempre gli stessi problemi, sul giro secco non è lontana dallama in corsa dura tre giri e a questo discorso tecnico si somma il resto'. Che è quanto è accaduto negli ultimi ...Anche il secondo GP della stagione 2023 di Formula 1 è all'insegna delle. A vincere il GP dell'Arabia Saudita è stato, però, Sergio Perez che ha preceduto il suo compagno di squadra Max Verstappen che mantiene di un soffio la testa del Mondiale grazie al punto in ... Red Bull contro Red Bull, è Perez l'anti Verstappen. La Ferrari Troppo lenta La Gazzetta dello Sport F1, Red Bull e il punto debole del semiasse Prima di Melbourne si indagherà Qualche piccola preoccupazione. Nei primi due weekend del Mondiale 2023 di F1 la Red Bull non ha vinto, ma ha stravinto. La superiorità della RB19 rispetto alla concorrenza è stata schiacciante e non ... Hamilton: la superiorità Red Bull mai raggiunta da Mercedes Il piazzamento di Russell e quello di Hamilton davanti alle Ferrari è un piccolo, inaspettato, momento di soddisfazione per Mercedes. Lewis sorpreso del margine di vantaggio di Red Bull ... Qualche piccola preoccupazione. Nei primi due weekend del Mondiale 2023 di F1 la Red Bull non ha vinto, ma ha stravinto. La superiorità della RB19 rispetto alla concorrenza è stata schiacciante e non ...Il piazzamento di Russell e quello di Hamilton davanti alle Ferrari è un piccolo, inaspettato, momento di soddisfazione per Mercedes. Lewis sorpreso del margine di vantaggio di Red Bull ...