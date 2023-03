F1 | l’ordine d’arrivo definitivo del GP di Arabia Saudita dopo la ‘grazia’ a Fernando Alonso

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ancora una volta per conoscere con certezzadel Gran Premio dell’, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, abbiamo dovuto attendere alcune ore. Per quale motivo? Per la ben nota questione legata a. Il pilota della Aston Martin prima ha concluso in terza posizione, quindi gli è stata sottratta per una penalità, salvo poi vedersela riconsegnataalcune ore dalla bandiera a scacchi. La gara, com’è ben noto, ha visto il successo di Sergio Perez che ha aperto la seconda doppietta consecutiva del team di Milton Keynes, dato che Max Verstappen (partito dalla 15a posizione) ha saputo rimontare fino alla piazza d’onore. Ai piedi del podio le due Mercedes, con George Russell ancora davanti a Lewis Hamilton, ...