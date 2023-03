F1 | Lewis Hamilton | “Questa Red Bull è la macchina più veloce che abbia mai visto”

(Di lunedì 20 marzo 2023) Quinto in Bahrain, quinto in Arabia Saudita. Doppio piazzamento a ridosso del podio pernelle prime gare del Mondiale di Formula Uno 2023. Un avvio di stagione al di sotto delle aspettative per la Mercedes, che ha sbagliato il progetto della W14 pagando un gap prestazionale enorme rispetto alla nuova creatura di Adrian Newey. Redsta infatti demolendo la concorrenza, dimostrando una superiorità clamorosa. “Non ho maiun’auto così. Penso che quando eravamo veloci, non lo eravamo poi così tanto. Credo che la RB19 sia l’auto piùchemai, soprattutto rispetto alle altre. Non so come o perché, ma Verstappen mi ha superato con una velocità notevole. Non mi sono nemmeno preoccupato di bloccarlo perché la ...

7 Ha cambiato anche la fisioterapista, non sa più cosa fare, ma l'unica cosa che vorrebbe cambiare è la monoposto. Intanto le prende da Russell in malo modo (mezzo secondo in ...Non è solo 'merito' Red Bull Su questo punto in particolareha forse ragione, ma a parere nostro la, seppur eccezionale, mente di Adrian Newey non ha il 100% dei meriti . Abbiamo ...Male le Ferrari, mai in gara per il podio: sesto Carlos Sainz, settimo Charles Leclerc, dietro alle due Mercedes di George Russell e di. BASKET - E chiudiamo con il Basket, ...

