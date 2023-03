F1 | Ivan Capelli | “La Ferrari ha un gap preoccupante | Red Bull non ha solo Verstappen”

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 marzo 2023) Una situazione complicata. Il riscontro delle prime due gare del Mondiale 2023 di F1 non ha lasciato spazio alle interpretazioni: Reddi un altro pianeta ein grande difficoltà, quarta forza del campionato. Il responso a Gedda (Arabia Saudita) ha ulteriormente rafforzato questa idea e a Maranello devono interrogarsi sul progetto della vettura. Nonostante il Team Principal, Frederic Vasseur, inquadri le criticità nella scelta dell’assetto, a non convincere è proprio la filosofia della vettura di Maranello, che paga un grosso disavanzo prestazionale tra le qualifiche e il rendimento in gara. Non è un caso che, montando le gomme hard, il distacco al giro del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz aumentava mediamente di un secondo e mezzo. Una situazione inaccettabile, usando le parole di Vasseur. A valutare il tutto è stato ...