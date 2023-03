F1, GP Arabia Saudita 2023: promossi e bocciati. Ferrari sprofonda, è la quarta forza (Di lunedì 20 marzo 2023) promossi E bocciati GP Arabia Saudita F1 2023 promossi Red Bull: seconda doppietta consecutiva e Mondiale ormai ipotecato dopo sole due gare. Ad impressionare infatti non sono (solo) i risultati, ma la netta superiorità tecnica in pista della RB19 sulla concorrenza. La coppia di piloti inoltre fornisce garanzie, con Sergio Perez pronto ad approfittare delle eventuali disavventure del compagno di squadra più quotato e talentuoso Max Verstappen per conquistare qualche vittoria di tappa, come avvenuto a Jeddah. Fernando Alonso: sinora il primo vero inseguitore delle Red Bull. 3° a Sakhir e 3° in Arabia Saudita, su due piste completamente diverse l’una dall’altra. Aston Martin ha superato a pieni voti la temuta prova del nove di Jeddah e si candida al ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023)GPF1Red Bull: seconda doppietta consecutiva e Mondiale ormai ipotecato dopo sole due gare. Ad impressionare infatti non sono (solo) i risultati, ma la netta superiorità tecnica in pista della RB19 sulla concorrenza. La coppia di piloti inoltre fornisce garanzie, con Sergio Perez pronto ad approfittare delle eventuali disavventure del compagno di squadra più quotato e talentuoso Max Verstappen per conquistare qualche vittoria di tappa, come avvenuto a Jeddah. Fernando Alonso: sinora il primo vero inseguitore delle Red Bull. 3° a Sakhir e 3° in, su due piste completamente diverse l’una dall’altra. Aston Martin ha superato a pieni voti la temuta prova del nove di Jeddah e si candida al ...

