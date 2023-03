F1 GP Arabia Saudita 2023, cancellata penalità Alonso: torna sul podio (Di lunedì 20 marzo 2023) Incredibile Fia. Cambia ancora una volta il podio e l’ordine di arrivo del Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1, perché la sanzione ai danni di Fernando Alonso, dieci secondi di penalità e retrocessione al quarto posto, è stata cancellata dopo il ricorso presentato dall’Aston Martin. Pertanto, l’asturiano torna sul podio ed è al terzo posto. Di seguito i link per scoprire classifiche generali e ordine di arrivo aggiornati e definitivi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Incredibile Fia. Cambia ancora una volta ile l’ordine di arrivo del Gran Premio dell’di Formula 1, perché la sanzione ai danni di Fernando, dieci secondi die retrocessione al quarto posto, è statadopo il ricorso presentato dall’Aston Martin. Pertanto, l’asturianosuled è al terzo posto. Di seguito i link per scoprire classifiche generali e ordine di arrivo aggiornati e definitivi. SportFace.

