(Di lunedì 20 marzo 2023) Scurissimo in volto e molto deluso. Non è stato un inizio di percorso semplice perin Ferrari. Il nuovo Team Principal della scuderia di Maranello ha dovuto prendere atto di problematiche importanti nella gestione del Reparto Corse, acuite da una macchina, la SF-23, che in gara non va e nell’ultimo GP in Arabia Saudita è stata la quarta forza in pista. Un riscontro descritto come “inaccettabile” da, specie per la gestione delle gomme dure, con le quali le due Rosse dello spagnolo Carlos Sainz (6°) e del monegasco Charles Leclerc (7°) rimediavano dalle Red Bull un secondo e mezzo al giro. Aspetti preoccupanti e la reazione dell’ex capo dell’Alfa Romeo si è fatta sentire: “La prima cosa che? Di non...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Ferrari delusione al #SaudiArabianGP, Frederic #Vasseur: 'Non voglio raccontare balle a nessuno, ma per me abbi… - OA_Sport : F1, Frederic Vasseur duro: “Chiederò agli ingegneri di non raccontarmi str….te” - - F1ingenerale_ : Vasseur non le manda a dire... Salteranno altre teste prima del GP d'Australia? #F1 #Ferrari - infoitsport : F1 Ferrari, il grido di Frederic Vasseur: 'Basta str...' - pccpla : RT @sportface2016: +++#Ferrari delusione al #SaudiArabianGP, Frederic #Vasseur: 'Non voglio raccontare balle a nessuno, ma per me abbiamo f… -

insiste sul potenziale della monoposto, presente sul giro secco, svanito in gara quando Sainz e Leclerc hanno corso a parità di gomme con Red Bull. Guarda anche GP Arabia Saudita ...E così assistiamo al ritorno del 'dobbiamo capire', non più per bocca di Mattia Binotto - sotto la cui supervisione è nata la SF - 23 - ma di Frédéric, che oggi deve rispondere di un progetto ......presentazione dell'auto e le uniche notizie uscite sono su (non confermate) scaramucce consu chi comanderebbe davvero in GeS. Be', a chiunque dei due decida - sperando sia monsieur...

Scurissimo in volto e molto deluso. Non è stato un inizio di percorso semplice per Frederic Vasseur in Ferrari. Il nuovo Team Principal della scuderia di Maranello ha dovuto prendere atto di problemat ...Scurissimo in volto e molto deluso. Non è stato un inizio di percorso semplice per Frederic Vasseur in Ferrari. Il nuovo Team Principal della scuderia di Maranello ha dovuto prendere atto di ...