F1, Ferrari anche peggio di Aston Martin e Mercedes. Vasseur nega l'evidenza (Di lunedì 20 marzo 2023) 35.876 e 43.162. Cosa rappresentato questi numeri? Si tratta dei distacchi con i quali Carlos Sainz nel primo caso e Charles Leclerc nel secondo, hanno concluso il loro Gran Premio dell'Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Due gap amplissimi, spaventosi sotto certi punti di vista e, nell'ottica del team di Maranello, una presa di coscienza senza mezzi termini. Stiamo esagerando? Assolutamente no, anche perchè, giova ricordarlo, la Safety Car uscita dopo il ritiro di Lance Stroll era andata ad azzerare i distacchi precedenti. anche in quel caso, notevoli. Provando a fare due rapidi calcoli, senza il ritiro del canadese, le due vetture con il Cavallino Rampante sulla fiancata avrebbero chiuso ad un minuto di distacco (secondo più, secondo meno) dalle due Red Bull che hanno dominato la scena in maniera ancora più netta ...

