F1, Charles Leclerc potrebbe non rinnovare il contratto con la Ferrari: per andare dove? (Di lunedì 20 marzo 2023) Mascherare un animo in tumulto. Charles Leclerc non è bravissimo a celare le sue emozioni. Il pilota monegasco della Ferrari deve fare i conti con una squadra in difficoltà e le aspettative erano ben altre. Dopo il secondo round del Mondiale 2023 di F1, a Gedda (Arabia Saudita), il responso è stato inappellabile: SF-23 lenta e Rossa quarta forza in pista. “C’è tanto lavoro da fare per arrivare a dove vogliamo arrivare, ovvero vincere. Essere quarta forza non è sorprendente, dopo Bahrain eravamo indietro con il degrado delle gomme. Pensavamo di essere più vicini a Red Bull nel passo gara, ma dopo l’Australia avremo tre settimane per lavorare e migliorarci. Red Bull è più veloce in curva e in rettilineo, rispetto agli altri dobbiamo cercare di essere lì“, le parole a microfoni di Sky Sport di Charles. Un ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Mascherare un animo in tumulto.non è bravissimo a celare le sue emozioni. Il pilota monegasco delladeve fare i conti con una squadra in difficoltà e le aspettative erano ben altre. Dopo il secondo round del Mondiale 2023 di F1, a Gedda (Arabia Saudita), il responso è stato inappellabile: SF-23 lenta e Rossa quarta forza in pista. “C’è tanto lavoro da fare per arrivare avogliamo arrivare, ovvero vincere. Essere quarta forza non è sorprendente, dopo Bahrain eravamo indietro con il degrado delle gomme. Pensavamo di essere più vicini a Red Bull nel passo gara, ma dopo l’Australia avremo tre settimane per lavorare e migliorarci. Red Bull è più veloce in curva e in rettilineo, rispetto agli altri dobbiamo cercare di essere lì“, le parole a microfoni di Sky Sport di. Un ...

