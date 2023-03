F1 | caso Alonso in Arabia Saudita | la FIA si riunirà e farà chiarezza sul regolamento

(Di lunedì 20 marzo 2023) Fernandopuò finalmente festeggiare il podio ottenuto nel Gran Premio d’di F1, ma è stata senz’altro una domenica ricca di colpi di scena. Il pilota spagnolo, giunto terzo al traguardo, era stato penalizzato e retrocesso in quarta posizione, prima che venisse poi accolto il ricorso dell’Aston Martin e restituito il podio. Tutto parte da quanto successo al momento della partenza, quandonel posizionarsi in griglia aveva commesso un errore, posizionando la sua gomma anteriore sinistra al di là delle righe. Subito 5 secondi penalità, che la scuderia ha deciso di fargli scontare durante il regime di safety car. I meccanici, secondo, non potevano toccare la vettura per quei 5?. Sembrava essere andato tutto secondo le regole, se non fosse che revisionando un’altra ...

... a discapito della velocità di punta, aspetto che mette la vettura disulla difensiva in ... Che lo prenda un team come Mercedes già molto meno, ma, in questole dichiarazioni non lasciano ......da punto di riferimento per tutti indi partenza anticipata. L'infrazione, di fatto, non ha dato nessun vantaggio allo spagnolo ma la norma c'è ed è scattata la prima penalizzazione.si è ...Le regole parlano infatti di 'precedenti contraddittori' nelin questione. Una grana non di poco conto che c'è tutta l'intenzione di chiarire in ottica futura. Intanto,, può meritatamente ...

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, oggettivamente, non passerà certo alla storia in fatto di spettacolo o colpi di scena. La Red Bull ha piazzat ...Nella notte si riapre il caso A mezzanotte e trentasei minuti locali, ovvero oltre due ore più tardi rispetto al momento della conclusione della corsa, la Federazione aveva finalmente emesso il ...