F1, Carlo Vanzini: “C’è il grosso dubbio della filosofia Ferrari: è una macchina diversa da tutte le altre” – VIDEO (Di lunedì 20 marzo 2023) Se il Bahrain era stato un campanello d’allarme importante, il Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, ha ufficialmente confermato le preoccupazioni in casa Ferrari. La vettura del Cavallino Rampante arranca, non senza sorpresa, e al momento appare la quarta forza del gruppo. Sul tracciato di Jeddah, infatti, Aston Martin e Mercedes hanno preceduto sia Carlos Sainz sia Charles Leclerc che, a loro volta, hanno dovuto più combattere con la loro SF-23 piuttosto che con i rivali. Una situazione molto preoccupante per una scuderia che, invece, partiva con la chiara intenzione di lottare per il titolo contro una Red Bull che, al momento, appare lontana anni luce. Dello stesso avviso è Carlo Vanzini. Il telecronista della F1 di Sky Sport nel dopo-gara di ieri ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Se il Bahrain era stato un campanello d’allarme importante, il Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, ha ufficialmente confermato le preoccupazioni in casa. La vettura del Cavallino Rampante arranca, non senza sorpresa, e al momento appare la quarta forza del gruppo. Sul tracciato di Jeddah, infatti, Aston Martin e Mercedes hanno preceduto sias Sainz sia Charles Leclerc che, a loro volta, hanno dovuto più combattere con la loro SF-23 piuttosto che con i rivali. Una situazione molto preoccupante per una scuderia che, invece, partiva con la chiara intenzione di lottare per il titolo contro una Red Bull che, al momento, appare lontana anni luce. Dello stesso avviso è. Il telecronistaF1 di Sky Sport nel dopo-gara di ieri ha ...

