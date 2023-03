Ex vippona torna single | “Lui ci ha riprovato | ecco tutta la verità”

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ex, ad un passo dal matrimonio,e raccontaladopo settimane di silenzio: “Lui ci ha, ma…”. E’ stata una protagonista indiscussa della sesta… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

...di Antonella svela cosa accadrà dopo il Grande Fratello Vip L'ex fidanzato dell'attualenon ... "Le due cose di cui mi sono pentito", Donnamariasui social dopo la squalifica al Grande ...Laaveva accusato l'altro concorrente di comportamenti non consoni, e aveva ripromesso di ... E neanche dopo 48 ore dalla mia uscita, è la prima chead insinuare cose inesistenti. Cosa ...... dopo aver ascoltato alcune esternazioni della ''. Esternazioni che le sono andate di ... neanche dopo 48 ore dalla mia uscita, è la prima chead insinuare cose inesistenti Cosa cercherà ...

Gf Vip 7, Daniele Dal Moro torna a parlare di Oriana Marzoli Isa e Chia

Daniele Dal Moro, che aveva fatto storcere il naso ai fan Oriele per il mancato follow alla venezuelana, ieri è entrato nella room su Twitter ...Gf Vip 7, Daniele Dal Moro torna a parlare di Oriana Marzoli: “È una tatina, fa tenerezza, non si può volerle male!” L’ex tronista, che aveva fatto storcere il naso ai fan Oriele per il mancato follow ...