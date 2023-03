Evil Dead Rise: per preparare l'enorme quantità di sangue necessaria è stata affittata una cucina (Di lunedì 20 marzo 2023) A quanto pare sul set di Evil Dead Rise non si sono risparmiati nell'uso del sangue finto: le nuove dichiarazioni svelano qualche dettaglio del lavoro compiuto. Mentre Evil Dead Rise si prepara a tornare sul grande schermo, terrorizzando le nuove generazioni, il regista e sceneggiatore Lee Cronin ha confessato che per il film hanno utilizzato una marea di sangue finto. Come anche anticipato dal trailer, un dettaglio del genere non può che preparare gli appassionati del genere a una delle storie più sanguinose che abbiano mai visto. In Evil Dead Rise (da noi La Casa - Il Risveglio del Male) ci troveremo di nuovo a fare i conti con demoni e mutilazioni, in una storia che prospetta un ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 marzo 2023) A quanto pare sul set dinon si sono risparmiati nell'uso delfinto: le nuove dichiarazioni svelano qualche dettaglio del lavoro compiuto. Mentresi prepara a tornare sul grande schermo, terrorizzando le nuove generazioni, il regista e sceneggiatore Lee Cronin ha confessato che per il film hanno utilizzato una marea difinto. Come anche anticipato dal trailer, un dettaglio del genere non può chegli appassionati del genere a una delle storie più sanguinose che abbiano mai visto. In(da noi La Casa - Il Risveglio del Male) ci troveremo di nuovo a fare i conti con demoni e mutilazioni, in una storia che prospetta un ...

