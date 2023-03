Eventi, via al Siee: mondo della ricerca e dell’impresa campano e cinese a confronto (Di lunedì 20 marzo 2023) Si terrà domani martedì 21 marzo, in modalità on line, dalle 9.00 alle 11.30, l’edizione 2023 del Sino Italian Exchange Event- Siee, l’evento annuale – organizzato da Città della Scienza e dall’Innovation Centre della Beijing Association for Science and Technology-BAST dedicato all’internazionalizzazione dei sistemi regionali di ricerca ed impresa – che attraverso una consolidata azione di cooperazione bilaterale coinvolge imprese innovative, start-up, centri di ricerca e università nella costruzione di partenariati scientifici, tecnologici ed industriali tra la Campania e la Municipalità di Pechino. L’evento sarà aperto dagli interventi istituzionali del Direttore dell’Innovation Center del BAST Xu Wei, del Presidente della Fondazione IDIS-Città della Scienza Riccardo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 marzo 2023) Si terrà domani martedì 21 marzo, in modalità on line, dalle 9.00 alle 11.30, l’edizione 2023 del Sino Italian Exchange Event-, l’evento annuale – organizzato da CittàScienza e dall’Innovation CentreBeijing Association for Science and Technology-BAST dedicato all’internazionalizzazione dei sistemi regionali died impresa – che attraverso una consolidata azione di cooperazione bilaterale coinvolge imprese innovative, start-up, centri die università nella costruzione di partenariati scientifici, tecnologici ed industriali tra la Campania e la Municipalità di Pechino. L’evento sarà aperto dagli interventi istituzionali del Direttore dell’Innovation Center del BAST Xu Wei, del PresidenteFondazione IDIS-CittàScienza Riccardo ...

