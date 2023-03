Eva Henger parla di Tavassi “poco elegante” e di Donnamaria e Antonella | “Lei ci sta giocando sopra!”

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 20 marzo 2023) Eva, intervistata da Radio Cusano Campus, ha lanciato una frecciatina ad Alessia Marcuzzi ed hato dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip soffermandosi suFiordelisi. Evalancia una frecciatina ad Alessia Marcuzzi L’Isola non la rifarei mai. Non sono adatta. È stato un disastro, dall’inizio alla fine. È stata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.