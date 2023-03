Eva Henger lancia una stoccata ad Alessia Marcuzzi poi commenta il Gf Vip 7 | “I Donnalisi? Lui più preso | lei ci sta giocando”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 20 marzo 2023) Evaè intervenuta nel programma Turchesando, condotto da Turchese Baracchi. La showgirl ha parlato della sua esperienza all’Isola, della possibile partecipazione al Gf Vip e di come sia cambiata la sua visione dei reality: L’Isola non la rifarei mai. Non sono adatta. È stato un disastro, dall’inizio alla fine. È stata un’esperienza traumatica. Il Gf Vip? Non lo farei. Me l’hanno proposto ma non mi interessano più i reality. Quando ho fatto La Fattoria, avevo tanta grinta, sono partita con un cuore più leggero. Mi sono goduta questo reality, è stato meraviglioso. Adesso con questa età ho un altro atteggiamento, poi mi hanno deluso le persone. La cosa più dura è la convivenza, tutti vogliono essere protagonisti. Eva ha poi rivelato quale personaggio del mondo dello spettacolo l’ha più delusa: Diciamo che non sono rimasta bene della, ...