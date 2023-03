Europei di Karate | l’Italia a Guadalajara per le medaglie

(Di lunedì 20 marzo 2023) È tutto pronto a, in Spagna, per il via della 58esima edizione dei Campionatidi2023, in scena da mercoledì 22 a domenica 26 marzo. Un torneo dal sapore particolare, perché per gli oltre 500 atleti partecipanti c’è la sfida per la corona d’Europa in palio, ma anche la qualificazione agli European Games 2023 che si svolgeranno in Polonia dal 30 giugno. In gara ci saranno il kata e il kumite individuali, il kata e il kumite a squadre e il para. Andiamo a vedere tutti gli azzurri convocati. Kata individuale: Mattia Busato e Terryana D’Onofrio Kumite individuale: Erminia Perfetto (50kg), Veronica Brunori (55kg), Alessandra Mangiacapra (61kg), Silvia Semeraro (68kg), Clio Ferracuti (+68kg), Angelo Crescenzo (60kg), Luca Maresca (67kg), Luigi Busà (75kg), Michele Martina (84kg) e Matteo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Karate, Europei Guadalajara 2023: si parte mercoledì 22 marzo, gli azzurri convocati - OA_Sport : #Karate, Europei 2023: ufficializzata la lista dei convocati, Busà, Crescenzo e Semeraro le punte di diamante - - FijlkamOfficial : Al via gli Europei 2023: ecco convocati e calendario. Finali in diretta su Rai Play -

Tutto pronto per gli2023 di, in programma a Guadalajara (Spagna) da mercoledì 22 a domenica 26 marzo. Oltre 500 atleti vanno a caccia delle medaglia ma anche della qualificazione agli European Games 2023. ......estate aglitenutisi in Olanda dove, nella categoria 14 - 15 anni, ha ottenuto un ragguardevole quarto posto. "Come ci ha raccontato Maria " comunica la Sindaca Roberta Robbione " ilè ......estate aglitenutisi in Olanda dove, nella categoria 14 - 15 anni, ha ottenuto un ragguardevole quarto posto. "Come ci ha raccontato Maria " comunica la Sindaca Roberta Robbione " ilè ...

Calendario Europei karate 2023: programma, orari, tv, streaming OA Sport

Siamo ufficialmente ai nastri di partenza della 58a edizione dei Campionati Europei di karate 2023. La kermesse continentale si disputerà da mercoledì 22 a domenica 26 marzo e prenderà scena in quel d ...Tutto pronto per gli Europei 2023 di karate, in programma a Guadalajara (Spagna) da mercoledì 22 a domenica 26 marzo.