Europa in rialzo dopo salvataggio Credit Suisse (-60%). Wall Street contrastata (Di lunedì 20 marzo 2023) Alla Borsa di Zurigo vanno male anche i titoli di Ubs (-8%), l'istituto che comprerà la banca elvetica in difficoltà.Il valore del metallo giallo è arrivato a superare i 2mila dollari l'oncia Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 20 marzo 2023) Alla Borsa di Zurigo vanno male anche i titoli di Ubs (-8%), l'istituto che comprerà la banca elvetica in difficoltà.Il valore del metallo giallo è arrivato a superare i 2mila dollari l'oncia

