“Espulso anche lui!”. Caos al Gf Vip, dopo la cacciata di Daniele Edoardo viene scoperto cosi (Di lunedì 20 marzo 2023) NEWS TV. Edoardo Tavassi, concorrente del GF Vip, è al centro di una forte polemica dopo aver pronunciato una frase controversa su Antonella Fiordelisi, un’altra concorrente del reality show. La frase in questione ha scatenato la reazione degli spettatori e dei fan del programma, con molte persone che hanno criticato duramente Tavassi per il suo comportamento. Leggi anche: “GF Vip 7”, Daniele Dal Moro stronca il reality: ne ha per tutti Leggi anche: “GF Vip 7”, nuova indiscrezione sui Donnalisi: cosa sta succedendo Edoardo Tavassi GF Vip: rischia espulsione La polemica è iniziata durante una conversazione tra Tavassi e altri concorrenti del GF Vip. Durante la conversazione, Tavassi ha fatto un commento sulla Fiordelisi che ha suscitato la reazione dei fan del programma e ... Leggi su tvzap (Di lunedì 20 marzo 2023) NEWS TV.Tavassi, concorrente del GF Vip, è al centro di una forte polemicaaver pronunciato una frase controversa su Antonella Fiordelisi, un’altra concorrente del reality show. La frase in questione ha scatenato la reazione degli spettatori e dei fan del programma, con molte persone che hanno criticato duramente Tavassi per il suo comportamento. Leggi: “GF Vip 7”,Dal Moro stronca il reality: ne ha per tutti Leggi: “GF Vip 7”, nuova indiscrezione sui Donnalisi: cosa sta succedendoTavassi GF Vip: rischia espulsione La polemica è iniziata durante una conversazione tra Tavassi e altri concorrenti del GF Vip. Durante la conversazione, Tavassi ha fatto un commento sulla Fiordelisi che ha suscitato la reazione dei fan del programma e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : 42' | Calcio di rigore per noi! Salvataggio con la mano di Gulde sul tiro a botta sicura di Gatti. L'arbitro asseg… - MattiaVenturi94 : @guglielmotim Anche Mancini su Zaccagni nel primo tempo era da giallo, e non è stato ammonito. Anche lui sarebbe st… - eriknippon : @Cliath5 @repubblica @OfficialSSLazio @pazzoperrep @robertorao Oddio, anche sull'edizione online del Corriere dello… - bassan_matteo : @guglielmotim Mi fai anche i video dei falli di Mancini?? Tipo che dal uscita del sottopasso doveva già essere espu… - ArthurBlackj : @CorSport Assolutamente inadeguato, infatti anche quel merdoso di Mancini gran pip, rotto in cul, figl di gran put,… -