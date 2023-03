“Espulsione anche per Tavassi”. Caos al GF Vip dopo la cacciata di Daniele: scoperto così (Di lunedì 20 marzo 2023) Edoardo Tavassi, piovono critiche sulla testa del gieffino. Un percorso spesso segnato da alti ma anche da picchi verso il basso al GF Vip 7, come quello avvenuto nelle ultime ore e a un passo dalla vittoria: il fratello di Guendalina a rischio squalifica? Una frase su Antonella Fiordelisi ha fatto scoppiare la polemica tra i fan del programma. Critiche su Edoardo Tavassi dopo quelle parole su Antonella Fiordelisi. Tensione alle stelle e orecchie tese a cogliere ogni minima sfumatura del linguaggio. E a un passo dal grande finale, cadere in espressioni poco piacevoli esporrebbe anche al rischio squalifica: un peccato perdere l’occasione di qualificarsi al primo posto e vincere il premio finale. Ecco cosa è successo e cosa ha fatto scatenare la bufera. Leggi anche: “Guardate che ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Edoardo, piovono critiche sulla testa del gieffino. Un percorso spesso segnato da alti mada picchi verso il basso al GF Vip 7, come quello avvenuto nelle ultime ore e a un passo dalla vittoria: il fratello di Guendalina a rischio squalifica? Una frase su Antonella Fiordelisi ha fatto scoppiare la polemica tra i fan del programma. Critiche su Edoardoquelle parole su Antonella Fiordelisi. Tensione alle stelle e orecchie tese a cogliere ogni minima sfumatura del linguaggio. E a un passo dal grande finale, cadere in espressioni poco piacevoli esporrebbeal rischio squalifica: un peccato perdere l’occasione di qualificarsi al primo posto e vincere il premio finale. Ecco cosa è successo e cosa ha fatto scatenare la bufera. Leggi: “Guardate che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Andrea_82b15 : @putipo Ieri anche 11vs11 non davi mai idea di provare a vincere. Te stava bene X e se usciva la giocata svoltavi c… - releone1985 : @maxmelo1969 @realvarriale @PressingReal Se vuoi parliamo anche di questa espulsione che sicuramente non ricordate.… - ReteSport : ???Stefano #Colantuono a #Retesport ???? 'L'espulsione di #Ibanez dopo 30 minuti è un fattore quasi decisivo sull'and… - TonyBrando1983 : @Alessandroad05 No per carità demeriti per aver subito l espulsione,non per il resto. Se avessimo avuto qualche gio… - VinceTheI : @wazzaCN Anche perché o recupera gli infortunati, oppure dopo l'espulsione di D'Ambrosio siamo in piena emergenza q… -