Esplode falò a Taranto, arrivano le prime denunce. Il video con il momento dell'esplosione (Di lunedì 20 marzo 2023) La Polizia ha denunciato tre persone, tra cui un minorenne, perché presunti responsabili del reato di incendio doloso a seguito dell'esplosione un falò non autorizzato allestito per i festeggiamenti ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) La Polizia ha denunciato tre persone, tra cui un minorenne, perché presunti responsabili del reato di incendio doloso a seguitounnon autorizzato allestito per i festeggiamenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... palmiottid : Taranto, tre denunciati e feriti per il falò abusivo di San Giuseppe. Spesi 15mila euro per ripulire @sole24ore - FabioOro777 : si può, perchè finisce che la colpa è di Putin Calane 7 Esplode falò abusivo per San Giuseppe a Taranto: 18 feriti,… - MartaLettieri_ : RT @Agenzia_Ansa: Una forte esplosione si è verificata durante l'accensione di un falò organizzato abusivamente per strada in occasione del… - larampait : Esplode #falò abusivo per #SanGiuseppe: anche #fuochi d'artificio sui #bambini | GUARDA I VIDEO - Methamorphose30 : RT @giuvannuzzo: A #Taranto esplode un falò abusivo di #SanGiuseppe. Ci sarebbero diversi feriti tra cui anche dei bambini -

Esplode falò a Taranto, arrivano le prime denunce. Il video con il momento dell'esplosione Nel triage era presente anche il figlio minorenne di quest'ultimo, che avrebbe invece acceso materialmente il falò. E' stato inoltre individuato anche l'uomo che ha dato fuoco alla stoppa imbevuta di ... Esplode falò a Taranto, tre denunciati, uno è minorenne Nel triage era presente anche il figlio minorenne di quest'ultimo, che avrebbe invece acceso materialmente il falò. E' stato inoltre individuato anche l'uomo che ha dato fuoco alla stoppa imbevuta di ... PNRR, protocollo d'intesa contro le frodi ... protocollo d'intesa contro le frodi Attualità [ 20/03/2023 ] Il caro bolletta colpisce anche la sanità, in un anno spesi 108 milioni in più Attualità [ 20/03/2023 ] Taranto, esplode falò al ... Nel triage era presente anche il figlio minorenne di quest'ultimo, che avrebbe invece acceso materialmente il. E' stato inoltre individuato anche l'uomo che ha dato fuoco alla stoppa imbevuta di ...Nel triage era presente anche il figlio minorenne di quest'ultimo, che avrebbe invece acceso materialmente il. E' stato inoltre individuato anche l'uomo che ha dato fuoco alla stoppa imbevuta di ...... protocollo d'intesa contro le frodi Attualità [ 20/03/2023 ] Il caro bolletta colpisce anche la sanità, in un anno spesi 108 milioni in più Attualità [ 20/03/2023 ] Taranto,al ... Esplode falò a Taranto, sette feriti lievi - Puglia Agenzia ANSA