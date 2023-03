Esercito italiano: arruola droni e robot (Di lunedì 20 marzo 2023) Primi test sul campo a Rieti per compiti di sorveglianza e supporto logistico. Fornitore è Milrem robotics, società estone da poco passata sotto il controllo dell'azienda statale della difesa degli Emirati arabi Leggi su wired (Di lunedì 20 marzo 2023) Primi test sul campo a Rieti per compiti di sorveglianza e supporto logistico. Fornitore è Milremics, società estone da poco passata sotto il controllo dell'azienda statale della difesa degli Emirati arabi

