Esce il nuovo album di Valentina Polinori: "Si tratta di un disco particolare, una passeggiata nel buio" (Di lunedì 20 marzo 2023) Valentina Polinori è una storica dell'arte e cantautrice italiana. Nasce a Roma e, dopo un percorso universitario tra Parigi e Utrecht, torna nella città natale per dar vita al suo progetto musicale. A distanza di tre anni dal precedente "Trasparenti" e dopo una serie di concerti in tutta Italia che l'hanno vista esibirsi anche in apertura ad artisti come Vasco Brondi, Cristina Donà e Ginevra Di Marco, Sick Tamburo, Lo Stato Sociale, Julie's Haircut & Persian Pelican e Gio Evan, Valentina Polinori torna con il nuovo disco "Le ombre", una personale "mappa del buio capace di raccontare le diverse sfumature dell'oscurità e mostrarne il fascino più segreto". Valentina Polinori: l'intervista Valentina ...

