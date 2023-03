“Esce dal GF Vip in queste ore”. Tristezza per il pubblico, proprio lei costretta a lasciare (Di lunedì 20 marzo 2023) La Finale del GF Vip 7 è alle porte e, di conseguenza, il prossimo televoto avrà un doppio esito, nominerà un terzo finalista e un eliminato. Sono già due puntate che Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon perdono e sperano di farcela almeno oggi. Con loro, pure Giaele De Donà e Milena Miconi. Cosa dicono i sondaggi? Dallo scorso giovedì i telespettatori per votare stanno rispondendo alla domanda ‘chi vuoi in Finale?’, ma, come già scritto, oltre a decretare il finalista ci sarà l’eliminato. Come ogni settimana, i sondaggi ha detto la loro. Cosa accadrà ad Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Milena Miconi al GF Vip 7? GF Vip, chi Esce dalla casa il 20 marzo L’attesissima Finale che tanto sembrava lontana è invece vicinissima. Il prossimo 3 aprile verrà decretato il vincitore di questa lunga quanto discussa edizione del reality di Alfonso ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 20 marzo 2023) La Finale del GF Vip 7 è alle porte e, di conseguenza, il prossimo televoto avrà un doppio esito, nominerà un terzo finalista e un eliminato. Sono già due puntate che Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon perdono e sperano di farcela almeno oggi. Con loro, pure Giaele De Donà e Milena Miconi. Cosa dicono i sondaggi? Dallo scorso giovedì i telespettatori per votare stanno rispondendo alla domanda ‘chi vuoi in Finale?’, ma, come già scritto, oltre a decretare il finalista ci sarà l’eliminato. Come ogni settimana, i sondaggi ha detto la loro. Cosa accadrà ad Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Milena Miconi al GF Vip 7? GF Vip, chidalla casa il 20 marzo L’attesissima Finale che tanto sembrava lontana è invece vicinissima. Il prossimo 3 aprile verrà decretato il vincitore di questa lunga quanto discussa edizione del reality di Alfonso ...

