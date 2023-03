Eredità Ratzinger | i 5 parenti lontani Un tesoro milionario

(Di lunedì 20 marzo 2023) Continua a far discutere nella Chiesa la morte di, il Papa emerito morto il 31 dicembre del 2022 lasciando un vuoto nell'ala più conservatrice della Santa Sede. La scelta, poi, di riservargli un funerale senza tutti gli onori del caso, ha indispettito ancora di più i "nemici" di Papa Francesco. Ora spunta un nuovo problema a quasi tre mesi dalla sua scomparsa ed è relativo alla suamilionaria. Un delicato passaggio da gestire - si legge sul Messaggero - che è stato analizzato assieme a Papa Francesco e agli uffici giuridici del Vaticano. Visto che il pontefice defunto non aveva lasciato indicazioni specifiche sul denaro giacente sul conto corrente personale, in assenza di eredi diretti, è partita la caccia a rintracciare irimasti. Segui su affaritaliani.it

