Era pieno di debiti: la confessione a Domenica In (Di lunedì 20 marzo 2023) «Non pensavo di arrivare a questa età». È un racconto choc quello rilasciato da Pupo a Domenica In. Intervistato da Mara Venier nel suo programma Domenicale del pomeriggio di Rai 1, il cantante, vero nome Enzo Ghinazzi, ha parlato di un episodio particolare della sua vita: nel 1989 aveva deciso di farla finita a causa dei suoi debiti di gioco. X Leggi ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 marzo 2023) «Non pensavo di arrivare a questa età». È un racconto choc quello rilasciato da Pupo aIn. Intervistato da Mara Venier nel suo programmale del pomeriggio di Rai 1, il cantante, vero nome Enzo Ghinazzi, ha parlato di un episodio particolare della sua vita: nel 1989 aveva deciso di farla finita a causa dei suoidi gioco. X Leggi ...

