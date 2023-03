Eolico da record | nel 2022 in Europa installati 19 GW

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 marzo 2023) Nel, l’energia eolica inha fatto registrare buoni risultati. Tuttavia, in Italia la situazione non è stata altrettanto positiva. Nonostante ciò, l’Italia ha mantenuto il 7° posto nella classifica continentale per la potenza totale cumulata e il 10° posto per quella aggiunta l’anno scorso. Questi dati sono stati riportati nel rapporto annuale “Energia eolica in. Statistichee Prospettive per il 2023-2027“, curato da Wind Europe e presentato questa mattina. Il rapporto fornisce una panoramica dettagliata sull’anno appena concluso, mostrando come il Vecchio Continente abbia incrementato la propria capacità installata di 19,2 GW, di cui 16 GW sono legati alle installazioni effettuate nell’Unione Europea. Questo dato rappresenta un aumento del 4% rispetto al 2021, anno in cui la nuova potenza ...