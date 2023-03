Elena Morali finge di essere incinta | lo ‘scherzo’ social non piace ai follower

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 20 marzo 2023)di Luigi Mario Favoloso? In realtà no: sarebbe tutto uno scherzo di dubbio gusto. La coppia nelle passate ore avrebbe ‘giocato’ suimettendo in piedi una presunta gravidanza, o almeno questo avrebbe fatto credere attraverso una eloquente Instagram Story.didi Favoloso A cascarci sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.