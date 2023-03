Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Einstein Telescope: Bernini, studio fattibilità di Infn - Sardegna - Leggi tutto --> - AnsaSardegna : Einstein Telescope: Bernini, studio fattibilità di Infn. Da qui risposte che serviranno a Presidenza del Consiglio… - Enric0Chessa : Einstein Telescope, Cgil: 'Noi lasciati fuori dal tavolo con Bernini' | Regione | Cagliaripad - Enric0Chessa : Einstein Telescope, la ministra Bernini: 'A Lula una comunità scientifica come per il Cern' - sardiniapost - Agricolturabio1 : RT @SardiniaPost: 'Il premio Nobel Parisi ci dice che c’è uno solo posto per il telescopio: #SosEnattos. Sì può creare intorno a #Lula una… -

... nell'ex miniera di Lula, a ospitare l'. Lo ha annunciato la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, rispondendo alle domande dei giornalisti sia per quanto ...... come il nuovo telescopio che permetterà di ascoltare le onde gravitazionali nell'intero universo, l'"Ci stiamo mobilitando per portare in Barbagia l': stiamo cercando appoggi e consensi anche a livello internazionale, dalla Serbia all'Egitto". Con questa dichiarazione la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ...

Einstein Telescope: Bernini, 'spingerà ricerca di 1000 anni' Agenzia ANSA

(ANSA) - ROME, MAR 20 - The Italian Nuclear Physics Institute INFN is to draw up a feasibility study to host the new advanced gravitational wave observatory the Einstein Telescope in a former tin mine ...a ospitare l'Einstein Telescope. Lo ha annunciato la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, rispondendo alle domande dei giornalisti sia per quanto riguarda le infrastrutture di ...