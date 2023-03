Edoardo Tavassi accusa Antonella Fiordelisi: “Per farci sbroccare” (Di lunedì 20 marzo 2023) I rapporti tra alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sono inevitabilmente compromessi. Mancano due settimane alla finale e, nonostante questo, continuano a discutere tra loro, senza mostrare il desiderio di raggiungere un punto di incontro. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi e della coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Le ultime incomprensioni hanno dato vita a un nuovo litigio che si è concluso con lo sfogo dei diretti interessati. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, Antonella Fiordelisi indispettita: “Se ne vanno tutti” Antonella Fiordelisi non si sente capita dai suoi compagni di avventura. Nelle ultime ore, ha ammesso di avere la sensazione ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 20 marzo 2023) I rapporti tra alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sono inevitabilmente compromessi. Mancano due settimane alla finale e, nonostante questo, continuano a discutere tra loro, senza mostrare il desiderio di raggiungere un punto di incontro. Stiamo parlando die della coppia formata dae Micol Incorvaia. Le ultime incomprensioni hanno dato vita a un nuovo litigio che si è concluso con lo sfogo dei diretti interessati. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,indispettita: “Se ne vanno tutti”non si sente capita dai suoi compagni di avventura. Nelle ultime ore, ha ammesso di avere la sensazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Su Twitter il pubblico del #gfvip chiede a gran voce la squalifica di Edoardo Tavassi - Terry9024 : RT @JJLisa90: Tavassi, Micol e Oriana hanno mandato avanti Andrea questa notte a fare la piazzata perché non potevano esporsi. Tavassi lavo… - Angelocandido21 : RT @Novella_2000: I Donnalisi chiedono l’espulsione di Tavassi per questa frase su Antonella (VIDEO) #donnalisi #gfvip - tuttopuntotv : Edoardo Tavassi accusa Antonella Fiordelisi: “Per farci sbroccare” #gfvip #gfvip7 #donnalisi #incorvassi #fiorde - Novella_2000 : I Donnalisi chiedono l’espulsione di Tavassi per questa frase su Antonella (VIDEO) #donnalisi #gfvip -