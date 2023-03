Editoriali paralleli nel giorno dell' incontro Putin | I nostri rapporti al punto più alto Xi | Sforzi per i negoziati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Editoriali paralleli nel giorno dell'incontro. Putin: 'I nostri rapporti al punto più alto'. Xi: 'Sforzi per i nego… -

Poche ore prima del loro incontro a Mosca, i presidenti di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping, hanno pubblicato oggisulla stampa del loro interlocutore - Putin sul Quotidiano del Popolo, Xi sulla Rossiyskaya Gazeta - per sottolineare la loro alleanza strategica e spiegare quello che Putin ha ...... segnalazioni e anticipazioni dal sito e dalle nostre iniziativeIscriviti alla ... dall'entanglement quantistico agli universiACQUISTA L'era della disinformazione Come social ...... segnalazioni e anticipazioni dal sito e dalle nostre iniziativeIscriviti alla ... dall'entanglement quantistico agli universiACQUISTA L'era della disinformazione Come social ...

Editoriali paralleli nel giorno dell'incontro. Putin: "I nostri rapporti al punto più alto". Xi: "Sforzi per … L'HuffPost

Tra poche ore si terrà l’incontro a Mosca tra i presidenti di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping, che hanno pubblicato oggi editoriali paralleli sulla stampa del loro interlocutore – Putin su ...Poche ore prima del loro incontro a Mosca, i presidenti di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping, hanno pubblicato oggi editoriali paralleli sulla stampa del loro interlocutore – Putin sul ...