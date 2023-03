È stato uno scandalo, ma l'Inter è più debole della Juve: come può pensare di arrivare tra le prime quattro? (Di lunedì 20 marzo 2023) Firmato Chiffi e Mazzoleni. Arbitro e addetto al Var, con l’assistenza di Piccinini. I due (o tre) peggiori in campo nel derby d’Italia... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 marzo 2023) Firmato Chiffi e Mazzoleni. Arbitro e addetto al Var, con l’assistenza di Piccinini. I due (o tre) peggiori in campo nel derby d’Italia...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? #JerryCalà ha avuto un #infarto nella notte: è stato prontamente trasportato in codice rosso alla… - Fabio_Martini_ : Ricorso al Consiglio di Stato per la sentenza sulla 'carta Covisoc' da parte della figc. Mossa disperata che certif… - nelloscavo : Ma ci fosse stato uno che avesse controllato almeno su un motore di ricerca, prima di scrivere. Uno che si domandas… - Scarpetta36 : @Maumol Il paria intanto riceverà la visita di un capo di Stato, xi jimping. Anche se non di uno stato democratico. - flazia24 : RT @AllRoundLazio: 'Ed è una guida anche per gli altri, sono cresciuti tutti in maniera esponenziale. Voglio spendere due parole per Hysaj… -