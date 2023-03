È stato uno scandalo, ma l’Inter è più debole della Juve: come può pensare di arrivare tra le prime quattro? | Primapagina (Di lunedì 20 marzo 2023) 2023-03-20 00:59:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Firmato Chiffi e Mazzoleni. Arbitro e addetto al Var, con l’assistenza di Piccinini. I due (o tre) peggiori in campo nel derby d’Italia vinto ancora dalla Juve (0-1) di fronte ad un’Inter comunque inconcludente. Arbitro e varista sono colpevoli perché non vedono il tocco di braccio di Rabiot che anticipa il gol di Kostic (e la responsabilità è più di Mazzoleni che di Chiffi). Poi l’arbitro, colpito dalla sindrome della compensazione (e forse perché avvisato dell’errore all’Intervallo), nel secondo tempo non fischia più un fallo a favore della Juve. Tanto che Allegri, indignato, all’ennesimo sopruso scende negli spogliatoi per evitare di essere espulso. L’epilogo è comunque teso: D’Ambrosio ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 20 marzo 2023) 2023-03-20 00:59:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Firmato Chiffi e Mazzoleni. Arbitro e addetto al Var, con l’assistenza di Piccinini. I due (o tre) peggiori in campo nel derby d’Italia vinto ancora dalla(0-1) di fronte ad un’Inter comunque inconcludente. Arbitro e varista sono colpevoli perché non vedono il tocco di braccio di Rabiot che anticipa il gol di Kostic (e la responsabilità è più di Mazzoleni che di Chiffi). Poi l’arbitro, colpito dalla sindromecompensazione (e forse perché avvisato dell’errore alvallo), nel secondo tempo non fischia più un fallo a favore. Tanto che Allegri, indignato, all’ennesimo sopruso scende negli spogliatoi per evitare di essere espulso. L’epilogo è comunque teso: D’Ambrosio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? #JerryCalà ha avuto un #infarto nella notte: è stato prontamente trasportato in codice rosso alla… - Fabio_Martini_ : Ricorso al Consiglio di Stato per la sentenza sulla 'carta Covisoc' da parte della figc. Mossa disperata che certif… - nelloscavo : Ma ci fosse stato uno che avesse controllato almeno su un motore di ricerca, prima di scrivere. Uno che si domandas… - Juventina962 : RT @marcoghiotto: Un fallo di mano che nessuna telecamera è riuscita a provare, per loro è un furto. Dopo una partita che la #Juve ha stram… - apprentisorcier : @valy_s @GuidoCrosetto Ecco, questa è la verità: vi importa solo del rischio di finire in guerra voi. L'Ucraina non… -