“È stato lui, è bellissimo”. GF Vip 7, regalo-sorpresa speciale per Nikita. Si scopre da chi arriva (Di lunedì 20 marzo 2023) GF Vip, chi c’è dietro ai fuochi d’artificio per Nikita Pelizon? Nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini i vipponi hanno festeggiato un altro compleanno. Dopo quelli di Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi gli inquilini hanno organizzato un party anche per Nikita che lo scorso 20 marzo ha compiuto 29 anni. Allo scoccare della mezzanotte il via ai festeggiamenti, ma anche in questa occasione non sono mancate le polemiche, addirittura furiose. Cosa è successo? Beh, a quanto pare alcuni fan di Nikita non hanno apprezzato la festa organizzata per lei. O meglio, secondo alcuni la festa organizzata per la modella triestina sarebbe stata sottotono rispetto a quella organizzata per il compleanno di Oriana Marzoli. Tanti i commenti furiosi come “Pezzi di me***!!!! Fate schifo” e “Me*** dovete fallire”, mentre c’è chi ha scritto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) GF Vip, chi c’è dietro ai fuochi d’artificio perPelizon? Nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini i vipponi hanno festeggiato un altro compleanno. Dopo quelli di Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi gli inquilini hanno organizzato un party anche perche lo scorso 20 marzo ha compiuto 29 anni. Allo scoccare della mezzanotte il via ai festeggiamenti, ma anche in questa occasione non sono mancate le polemiche, addirittura furiose. Cosa è successo? Beh, a quanto pare alcuni fan dinon hanno apprezzato la festa organizzata per lei. O meglio, secondo alcuni la festa organizzata per la modella triestina sarebbe stata sottotono rispetto a quella organizzata per il compleanno di Oriana Marzoli. Tanti i commenti furiosi come “Pezzi di me***!!!! Fate schifo” e “Me*** dovete fallire”, mentre c’è chi ha scritto ...

