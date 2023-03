È morta Sofia Sacchitelli | la studentessa simbolo della lotta alle malattie rare

(Di lunedì 20 marzo 2023), 23 anni,genovese di Medicina, ènella notte fra domenica e lunedì. Due anni fa le era stato diagnosticato un tumore raro, ma questo non aveva fermato i suoi studi e il suo impegno. «Al piangermi addosso ho preferito fare qualcosa di utile», diceva spesso «Ho poco tempo, ma voglio essere utile agli altri», aveva detto al CorriereSera nell’intervista più recente. Anche lei aveva una patologia rara, un angiosarcoma cardiaco. Nell’atrio destro c’era una massa di cellule tumorali maligne. Questo tumore particolarmente aggressivo colpisce una persona su tre milioni. «Ho chiesto alla mia oncologa perché proprio a me. “Solo sfiga”, mi ha risposto». Da novembre le sue condizioni erano peggiorate. Appena qualche giorno fa aveva ricevuto la prima medaglia d’oro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : È morta a 23 anni Sofia Sacchitelli: la sua battaglia contro il tumore al cuore aveva commosso tutti - Agenzia_Ansa: Morta Sofia Sacchitelli, simbolo della lotta alle malattie rare. La 23enne, affetta da un tumore al cuore, aveva fo… - LaStampa: Genova, è morta a 23 anni Sofia Sacchitelli. Era paladina della lotta alle malattie rare

È morta a 23 anni Sofia Sacchitelli, divenuta simbolo della lotta alle malattie rare, affetta da un angiosarcoma cardiaco. Sofia, studentessa di medicina al ...