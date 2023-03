“È lei la terza finalista” GF Vip 7 | la notizia prima della puntata E ancora lacrime per ‘qualcuno’

(Di lunedì 20 marzo 2023) Lapiù importante è stata ormai comunicata pubblicamente: nella serata del 20 marzo scopriremo chi al GF Vip 7 diventerà la. E c’è un nome inequivocabile che sta rimbombando fuori dalla casa più spiata d’Italia. Tra l’altro, come anticipato da Alfonso Signorini la settimana scorsa, scopriremo anche chi sarà eliminato per sempre dal gioco, infatti se il più votato dal pubblico raggiungerà Oriana e Micol in finale, chi avrà meno preferenze dovrà salutare definitivamente i suoi coinquilini. Intanto, al GF Vip 7 non si sta parlando solo, ma anche di Tavassi e Micol Incorvaia. Lui ha criticato Antonella Fiordelisi, che ha litigato con la sorella di Clizia: “Tu non vuoi chiarire con le persone delle quali non hai stima. Lei, fuori da qua, non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cri22047916 : Sicuro esce Milena…..’ma sicuro lei nn è la terza finalista ?? #INCORVASSI - EnzaF77 : @Ale46827306 Ho letto che Gianmarco fratello di Luca ha scritto a Daniele che sarà sempre la terza scelta,l'ha prov… - defmoon_ : di controparte mi sono vista dua lipa dalla terza fila del primo anello laterale, con ballerini, coreografie, lei l… - lauradeidda6 : @AKubylay @Codacons Signora lei sa queste percentuali perché le sono state dette dagli angeli ? No perché Nikita è… - nicola7916 : @Nome_utentenico @DanieleDalMoro1 @GOnestini Hater di Oriana? Per persone piccole come te e Daniele. Una donna sing… -

Lastagione di Belve, il programma inventato da Francesca Fagnani , è arrivata alla fine. Un finale da applausi, di grandi numeri. Insomma un successo culminato, almeno per, con la ...ConLavinia Lo Bosco seconda erispettivamente con Oberon van den Berg (2 pen.) e Zanta Z (3.00 pen.). Di un'amazzone anche la vittoria nel Gran Premio (da 1 e 30): Maria Vittoria Gaffuri ...... classe 1997, per chiunque ormai Totò della fiction italiana dei record la cuistagione sta ... non potevo non condividerlo subito con". Come si è preparato per interpretare Totò "...

LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soldeu 2023 in DIRETTA: Brignone e Bassino per l'ultimo acuto OA Sport

ROMA - Il derby tra Lazio e Roma non è ancora finito. Sui canali social biancocelesti riecco le dichiarazioni di diversi giocatori contro la Roma sconfitta: "Non c'e' il terzo derby, vero", in ...A meno di un clamoroso tracollo degli azzurri, tutto lascia pensare che la squadra guidata da mister Spalletti riuscirà a conquistare lo scudetto. Il terzo della storia del Napoli dopo i primi due ...