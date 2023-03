E' iniziato il vertice tra Putin e Xi Jinping | ' Valutiamo il piano di Pace della Cina'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - anto_galli4 : RT @BusiMatia: Nel giorno in cui Xi Jinping è stato rieletto per la terza volta presidente della Repubblica Popolare Cinese (e anche della… - amaryllide1 : iraniana e saudita, dopo un vertice trilaterale iniziato il 6 marzo, annunciano che nel giro di due mesi ristabilir… -

14:42l'incontro tra Xi e Putin al Cremlino Al Cremlino èun incontro informale tra il presidente russo, Vladimir Putin, e l'omologo cinese, Xi Jinping. Lo riferisce la Ria Novosti. ...A Mosca èiltra Xi Jinping e Vladimir Putin. L'inquilino del Cremlino ha assicurato al suo omologo cinese che il Cremlino valuterà seriamente il piano di pace proposto dalla Cina. 'Guardiamo ...A partire dal prossimo 3 aprile 2023 diverrà effettivo il cambio aldella filiale italiana di Microsoft . Vincenzo Esposito è infatti stato nominato nuovo ... Silvia Candiani hala sua ...

Putin-Xi, iniziato l'incontro a Mosca: in diretta il vertice del Cremlino ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Xi a Mosca chiede «una via razionale» per uscire dalla crisi in Ucraina; Putin offre «chiarimenti». E gli analisti osservano che i due grandi amici «possono dormire nello stesso letto ma fanno sogni d ...Ieri ha festeggiato la festa del papà, nei prossimi giorni sarà a disposizione del Portogallo. Pioli e Ibra lo vogliono più spensierato, in settimana Milan e agenti a confronto ...