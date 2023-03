E-fuel, il carburante inizia ad arrivare dal Sudamerica (Di lunedì 20 marzo 2023) La strada per la decarbonizzazione è aperta. Dal sud del Cile arriva una nuova opportunità: combustibile che nasce dal vento e dall’acqua. Il primo impianto di e-fuel, o combustibile sintetico, si chiama “Haru Oni” ed è stato inaugurato a Punta Arenas, nella regione di Magallanes. Dal prossimo mese, l’impianto – primo progetto pilota del mondo di un combustibile che sia quasi neutrale in termini di emissioni CO2 – fornirà 130.000 litri di e-fuel attraverso l’impresa Highly Innovative fuels (Hif). Nei programmi dell’azienda, la capacità di produzione dovrebbe arrivare a 55 milioni di litri di e-carburante all’anno a partire del 2024 per arrivare fino a 550 milioni nel 2026. L’obiettivo è produrre abbastanza combustibile per coprire il fabbisogno annuale di un milione di persone. Secondo ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 marzo 2023) La strada per la decarbonizzazione è aperta. Dal sud del Cile arriva una nuova opportunità: combustibile che nasce dal vento e dall’acqua. Il primo impianto di e-, o combustibile sintetico, si chiama “Haru Oni” ed è stato inaugurato a Punta Arenas, nella regione di Magallanes. Dal prossimo mese, l’impianto – primo progetto pilota del mondo di un combustibile che sia quasi neutrale in termini di emissioni CO2 – fornirà 130.000 litri di e-attraverso l’impresa Highly Innovatives (Hif). Nei programmi dell’azienda, la capacità di produzione dovrebbea 55 milioni di litri di e-all’anno a partire del 2024 perfino a 550 milioni nel 2026. L’obiettivo è produrre abbastanza combustibile per coprire il fabbisogno annuale di un milione di persone. Secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giuseppe_alari : Guarda: il jet da combattimento russo scarica carburante sul drone del mietitore americano - _WYH530 : RT @crisimeone: Ecco il carburante non inquinante del futuro, ma non lo portano avanti perche’ troppo economico e perche’ il green non e’ i… - crisimeone : Ecco il carburante non inquinante del futuro, ma non lo portano avanti perche’ troppo economico e perche’ il green… - crisimeone : @GrandeP70338720 Ecco il carburante non inquinante del futuro, ma non lo portano avanti perche’ troppo economico e… - quellochenonsi5 : RT @quellochenonsi5: @andrec83 @mentecritica Non scaricano carburante sicuramente da punti vicino all'uscita dei gas dei reattori, perché,v… -