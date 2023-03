Due rapine a Qualiano e Calvizzano: fermato 23enne (Di lunedì 20 marzo 2023) fermato un 23enne per due rapine: la prima in una cornetteria a Calvizzano e la seconda in una farmacia a Qualiano Due rapine una a Calvizzano e un a Qualiano. I Carabinieri della stazione di Qualiano hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di F. C., un 23enne di Marano di Napoli già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è gravemente indiziato di aver commesso due rapine – rispettivamente il 5 e il 15 marzo scorso – prima in una cornetteria di Calvizzano e poi in una farmacia di Qualiano. L’indagine, effettuata dai militari di Qualiano che hanno analizzato diverse immagini di sistemi di sorveglianza, ha permesso di risalire ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 20 marzo 2023)unper due: la prima in una cornetteria ae la seconda in una farmacia aDueuna ae un a. I Carabinieri della stazione dihanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di F. C., undi Marano di Napoli già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è gravemente indiziato di aver commesso due– rispettivamente il 5 e il 15 marzo scorso – prima in una cornetteria die poi in una farmacia di. L’indagine, effettuata dai militari diche hanno analizzato diverse immagini di sistemi di sorveglianza, ha permesso di risalire ...

