Droga ‘delivery’ ordinata tramite Whatsapp e Telegram | 6 arresti nel casertano

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Maddaloni hanno eseguito un’ordinanza cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della locale Procura. Applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti di sei indagati e la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri tre. Agli indagati effettuato anche il sequestro preventivo dei beni. Gli inquirenti hanno contestato agli indagati i reati di detenzione e cessione di cocaina, hashish, marijuana e crack. Gli indagati, da considerarsi innocenti fino ad una sentenza devinitiva, avrebbero spacciatonei comuni di Maddaloni, Caserta e Santa Maria a Vico. Le indagini, svolte da febbraio a novembre 2021, hanno consentito di accertare l’esistenza di un gruppo di persone che, in proprio, avevano ...

