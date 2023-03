"Dov'era Belen Rodriguez lo scorso Natale": clamorosa confessione-vip (Di lunedì 20 marzo 2023) Una famiglia allargata quella di Francesco Moser. Il figlio dell'ex ciclista, Ignazio, è da tempo legato a Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. I due dovrebbero sposarsi presto, ma Francesco è dubbioso: "Hanno detto che si sposano quest'anno, ma ci credo quando lo vedo. Avevano detto agosto, ma da agosto a ottobre c'è la vendemmia". La loro è una storia che ha fatto parecchio parlare. Ignazio e Cecilia si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, quando lei fuori dalla casa aveva un altro fidanzato. Un colpo di fulmine che però negli ultimi anni ha occupato le pagine di gossip. Tante le soffiate su presunti tradimenti, fino al colpo di scena: la proposta di matrimonio. Al momento non c'è nulla di certo, neppure la data. Eppure Ignazio e Cecilia sembrano ancora affiatatissimi. Lo stesso Moser senior ha ammesso di aver trascorso ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Una famiglia allargata quella di Francesco Moser. Il figlio dell'ex ciclista, Ignazio, è da tempo legato a Cecilia, sorella di. I due dovrebbero sposarsi presto, ma Francesco è dubbioso: "Hanno detto che si sposano quest'anno, ma ci credo quando lo vedo. Avevano detto agosto, ma da agosto a ottobre c'è la vendemmia". La loro è una storia che ha fatto parecchio parlare. Ignazio e Cecilia si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, quando lei fuori dalla casa aveva un altro fidanzato. Un colpo di fulmine che però negli ultimi anni ha occupato le pagine di gossip. Tante le soffiate su presunti tradimenti, fino al colpo di scena: la proposta di matrimonio. Al momento non c'è nulla di certo, neppure la data. Eppure Ignazio e Cecilia sembrano ancora affiatatissimi. Lo stesso Moser senior ha ammesso di aver tra...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E fosse solo questo… Sapete dov’era, cosa faceva e cosa diceva, nonostante fosse al corrente di tutto, il president… - sbonaccini : @LucioMalan Commento vergognoso. Io c’ero al porto di Ravenna quando il governo ci ha chiesto di far sbarcare profu… - ItaliaViva : Ma Piantedosi dov’era mentre #Napoli veniva messa a soqquadro? E #Salvini, che chiedeva le dimissioni dei precedent… - votrivo : RT @PaoloBorg: Una delle testimonianze che hanno portato al mandato di cattura internazionale per Putin è di una donna che si è recata a sc… - MGNapolitano : RT @Kodydog22: Per questa balla colossale che ha scatenato morte di civili e distruzione, dov'era il tribunale dell'Aia ?! #Iraq #USA #Russ… -