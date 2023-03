Dove viene registrato Stasera tutto è Possibile (Di lunedì 20 marzo 2023) Stasera tutto è Possibile è un programma TV di origine francese, che ormai va in onda in diversi paesi del mondo. Ha avuto più di 25 adattamenti sia in Europa che in America e in Asia. Il Italia il varierà va in onda su Rai 2 in prima serata, ed è condotto da Stefano De Martino. Ogni puntata allo show prendono parte svariati ospiti, e si esibiscono in svariate prove. Stasera tutto è Possibile, Dove viene registrato Le puntate di Stasera tutto è Possibile sono registrate? A quanto pare sì. La location in cui va in scena il verità: è l’Auditorium Rai di Napoli. Il programma condotto da Stefano De Martino è molto seguito dal pubblico del piccolo schermo. (L’articolo continua dopo la foto ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 20 marzo 2023)è un programma TV di origine francese, che ormai va in onda in diversi paesi del mondo. Ha avuto più di 25 adattamenti sia in Europa che in America e in Asia. Il Italia il varierà va in onda su Rai 2 in prima serata, ed è condotto da Stefano De Martino. Ogni puntata allo show prendono parte svariati ospiti, e si esibiscono in svariate prove.Le puntate disono registrate? A quanto pare sì. La location in cui va in scena il verità: è l’Auditorium Rai di Napoli. Il programma condotto da Stefano De Martino è molto seguito dal pubblico del piccolo schermo. (L’articolo continua dopo la foto ...

