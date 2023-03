Dopo Rampelli e Roccella, Mollicone (FdI) straparla su La7: “Maternità surrogata? Un reato più grave della pedofilia” (Di lunedì 20 marzo 2023) “La maggioranza, la Chiesa, il mondo cattolico riconoscono nella Maternità surrogata un reato. Noi chiediamo che diventi un reato universale perché questa pratica, che noi preferiamo chiamare utero in affitto, è mercificazione della vita umana. Secondo me è un reato più grave della pedofilia“. Sono le parole pronunciate dal deputato di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, ospite di Omnibus, su La7, in riferimento alla Maternità surrogata. In studio gli era stato chiesto se fosse d’accordo con Simone Pillon, ex senatore della Lega, secondo il quale la pratica andrebbe perseguita come il reato di pedofilia. Ma per l’esponente di FdI è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) “La maggioranza, la Chiesa, il mondo cattolico riconoscono nellaun. Noi chiediamo che diventi ununiversale perché questa pratica, che noi preferiamo chiamare utero in affitto, è mercificazionevita umana. Secondo me è unpiù“. Sono le parole pronunciate dal deputato di Fratelli d’Italia, Federico, ospite di Omnibus, su La7, in riferimento alla. In studio gli era stato chiesto se fosse d’accordo con Simone Pillon, ex senatoreLega, secondo il quale la pratica andrebbe perseguita come ildi. Ma per l’esponente di FdI è ...

