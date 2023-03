Dopo l' acquisizione Credit Suisse perde oltre il 60% Borse europee in rosso Piazza Affari in netto calo

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il salvataggio del colosso eleveticoe l’intervento delle banche centrali per garantire liquidità non bastano... Segui sutaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuigiF97101292 : RT @classcnbc: Borse europee, avvio in rosso, #CreditSuisse -62% dopo acquisizione #UBS ????-1% ????-0,2% ????-0,3% ????-0,7% Bancari sotto press… - omarsivori : Dopo l'acquisizione Credit Suisse perde oltre il 60%Borse europee in rosso. Milano in calo a -1,26% - FinanciaLounge : Avvio di settimana in negativo per le #Borse europee, appesantite dai timori legati alle banche #mercati… - InvestingItalia : Borse in rosso dopo acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs - - Dandrea8D : ???? IL PREZZO DELLE AZIONI UBS SCENDE DI OLTRE IL 13% DOPO L'ACQUISIZIONE DI CREDIT SUISSE -

È stata una seduta in rosso anche per le Borse asiatichel'accordo per l'del Credit Suisse da parte di Ubs. Tokyo ha perso l'1,54%, Sydney l'1,38 e Seul lo 0,69%. Pesante Hong Kong ,...... nonostate l'annunciatadella banca svizzera in crisi, Credit Suisse, da parte della ... Subitol'apertura, Londra segna l'1,5%, Parigi segue a ruota con il meno 1,3% e Francoforte ...Anche l'Asia in rosso Seduta in rosso per le Borse asiatichel'accordo per l'del Credit Suisse da parte di Ubs. Tokyo ha perso l'1,54%, Sydney l'1,38 e Seul lo 0,69%. Pesante Hong ...

Borse in rosso dopo acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs ... Investing.com Italia

Dopo il salvataggio con l’acquisizione da parte di Ubs, i titoli delle due banche svizzere sono in perdita: Credit Suisse sprofonda del 64%, penalizzato dalla valutazione di 3 miliardi di franchi ...Tonfo delle Borse europee che non reggono l'urto delle preoccupazioni scatenate dal salvataggio del Credit Suisse e imboccano la strada del ribasso dopo un avvio in leggero calo.