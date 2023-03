Dopo l'acquisizione Credit Suisse perde oltre il 60% Borse europee in rosso. Milano in calo a -1,26% (Di lunedì 20 marzo 2023) Il salvataggio del colosso elevetico Credit Suisse e l’intervento delle banche centrali per garantire liquidità non bastano... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 20 marzo 2023) Il salvataggio del colosso eleveticoe l’intervento delle banche centrali per garantire liquidità non bastano... Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... omarsivori : Dopo l'acquisizione Credit Suisse perde oltre il 60%Borse europee in rosso. Milano in calo a -1,26% - FinanciaLounge : Avvio di settimana in negativo per le #Borse europee, appesantite dai timori legati alle banche #mercati… - InvestingItalia : Borse in rosso dopo acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs - - Dandrea8D : ???? IL PREZZO DELLE AZIONI UBS SCENDE DI OLTRE IL 13% DOPO L'ACQUISIZIONE DI CREDIT SUISSE - Dandrea8D : ???? IL PREZZO DELLE AZIONI UBS SCENDE DI OLTRE IL 13% DOPO L'ACQUISIZIONE DI CREDIT SUISSE -