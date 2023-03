Dopo il Covid sono aumentate le cardiopatie

Leggi su panorama

(Di lunedì 20 marzo 2023) C’è un po’ di nervosismo tra i cardiologi per le conseguenze della pandemia da-19 sui loro pazienti. Si succedono pubblicazioni scientifiche che mostrano come dal 2020 al 2022 diverse nazioni hanno avuto un eccesso di morti per malattie cardiovascolari con medie di un paio di centinaia alla settimana. Per esempio, secondo il British Medical Journal, il Regno Unito ha avuto 30mila morti in più per malattie coronariche tra Marzo 2020 e Agosto 2022, con due milioni di pazienti in più nel 2021 con ipertensione non sotto controllo rispetto al 2020. E secondo un report di Eurostat, nell’Unione Europea il 2020 ha visto le malattie cardiovascolari come la principale causa di morte, con l’eccezione di Francia, Paesi Bassi, Irlanda e Danimarca in cui era il cancro a detenere questo triste primato. L’European Heart Journal riporta che nei soli due mesi di Marzo e Aprile ...