Dopo i tifosi dell’Eintracht, Napoli teme gli hooligans: in arrivo 2.500 inglesi (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono stati venduti 2.500 biglietti agli inglesi per il settore ospiti, oggi abbiamo fatto una prima riunione per preparare la città alla partita e domani ce ne sarà un’altra in Questura con la polizia inglese con cui analizzeremo il pubblico in arrivo“. Lo ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al termine del tavolo tecnico con le forze dell’ordine, la polizia municipale di Napoli e l’assessore comunale alla sicurezza Antonio De Jesu in vista della partita Italia–Inghilterra di giovedì prossimo. I tifosi inglesi a Napoli “arriveranno in ordine sparso – ha detto Palomba – alcuni con charter e con voli di linea, altri in maniera differenziata. Verranno invitati ma non costretti a fare un passaggio alla Stazione Marittima dove ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono stati venduti 2.500 biglietti agliper il settore ospiti, oggi abbiamo fatto una prima riunione per preparare la città alla partita e domani ce ne sarà un’altra in Questura con la polizia inglese con cui analizzeremo il pubblico in“. Lo ha detto il prefetto di, Claudio Palomba, al termine del tavolo tecnico con le forze dell’ordine, la polizia municipale die l’assessore comunale alla sicurezza Antonio De Jesu in vista della partita Italia–Inghilterra di giovedì prossimo. I“arriveranno in ordine sparso – ha detto Palomba – alcuni con charter e con voli di linea, altri in maniera differenziata. Verranno invitati ma non costretti a fare un passaggio alla Stazione Marittima dove ...

